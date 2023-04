Jovem Gabriela Moraes continua brilhando na esgrima

A araucariense Gabriela Moraes é mesmo uma esgrimista de talento. Sabe dominar a espada como ninguém e isso a fez conquistar vários títulos na modalidade. No último final de semana ela fez bonito na 3ª Etapa do Circuito Jovem e Torneio Nacional do Rio de Janeiro. Disputou nas categorias Adulto e Juvenil e apesar de não ter conquistado pódio, conseguiu uma boa classificação entre os mais de 60 atletas participantes.

Atualmente Gabriela treina na equipe do Círculo Militar de Curitiba e vem se preparando para mais uma disputa importante. Nos dias 22 e 23 de abril a jovem estará na 1ª etapa do Circuito Paranaense de Esgrima 2023, que será realizado na Sociedade Thalia, em Curitiba. Para esta competição, segundo afirma a esgrimista, as expectativas de pódio são as melhores possíveis.

