Jovem influencer faz sucesso em seu perfil no Instagram

O canal de variedades da Duda já tem mais de 50 mil seguidores. Foto: divulgação

A araucariense Eduarda Raphaele Bissoni Bruneri, de 12 anos, vem se destacando como digital influencer. Com um conteúdo voltado a meninas, com os famosos “Challenger” e tutoriais de maquiagem, a conta de Duda no Instagram já ultrapassou a marca dos 50 mil seguidores. Supervisionada de perto pela mãe, Débora Bissoni, a estudante esbanja bom humor e se dedica aos seus sonhos. Duda cursa o 8° ano e conta que sempre teve afinidade com as câmeras, pois desde pequena usava o celular para gravar os pais. “A gente colocava os vídeos no grupo da família e dos amigos. Em 2019 meus pais deixaram que eu criasse um perfil no Instagram”, conta a jovem.

A influencer pretende seguir os passos da empreendedora Juliana Mota, dona do perfil @agorasoulinda, mas sem deixar de lado seu sonho de se tornar médica. A menina, apesar da idade, mostra maturidade para lidar com as redes sociais. Há pouco mais de dois anos inserida no meio, Duda afirma ter aprendido a não se preocupar com números, uma vez que faz o que gosta.

Ganhadora do título de primeira princesa infanto juvenil, no concurso Miss Vera’s Araucária 2020, Duda passou a investir mais em vídeos, conquistando novos seguidores. “Meu público é mais feminino e me inspiro muito no Lucas e na Juliana para fazer meu conteúdo. Quero conciliar essa profissão com medicina quando ficar mais velha”, conta a influencer. O perfil da Duda no Instagram é @dudabruneri

