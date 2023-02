Jovem piloto representou Araucária no Latino Americano de Supercross

O araucariense Otávio Pedro da Silva, 17 anos, acaba de participar da sua primeira competição internacional de supercross, uma modalidade do motocross. Praticante do esporte há 11 anos, o jovem disputou o Latino Americano de Supercross na cidade de Pinamar, na Argentina, na última semana de janeiro, porém não obteve pódio.

“Eu disputei na categoria SX2 até 25 anos, com motos de 250 cilindradas. Participei de algumas provas classificatórias muito boas, mas nas finais eu acabei tendo problemas com quedas e enroscos com outros pilotos. Ainda assim fiquei satisfeito porque fui competitivo, espero que no ano que vem eu possa ter outra oportunidade e poder representar o Brasil e quem sabe trazer o título da categoria”, afirma Otávio.

No seu currículo já constam participações nos campeonatos Paranaense, Paulista, Catarinense, Gaúcho e Goiano, e desde 2016 está competindo nos brasileiros.

Para conhecer mais sobre o piloto, siga seu Instagram @otaviopedro12_