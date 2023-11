Jovem precisa de ajuda para construir uma casa para morar com a mãe

Roberto mora com a mãe em uma casa emprestada na área rural de Palmital, mas o dono tem outros planos e deu um prazo de dois meses para eles desocuparem o imóvel. O problema é que a família não tem pra onde ir e precisa urgentemente construir uma casa pra morar. “Minha tia cedeu parte do terreno dela, no Campo Thomaz, para que eu e minha mãe possamos construir uma casa de fundos. O problema é que sou estagiário, ganho pouco, só o suficiente para pagar as contas e manter as despesas da casa. Nesse momento não tenho condições de comprar os materiais de construção, por isso resolvi pedir ajuda”, conta Roberto.

O jovem diz que não planeja construir uma casa muito grande e que o imóvel pode ser simples, o necessário para que possa viver com a mãe. “Quero construir uma casa de madeira e estou pedindo doações de tábuas e caibros. Só quero que minha mãe tenha um lugarzinho pra ela e fique bem. Agradeço de coração quem puder nos ajudar”, pede.

Como ajudar!

As doações podem ser entregues na Rua Antônio Brunatto Assef, no Campo Thomaz, a 50 metros da Chácara do Bugio. Os contatos podem ser feitos pelos fones (41) 99766-9209 (Roberto) ou (41) 99256-8736 (Geneci).

Edição n.º 1388