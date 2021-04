Jovens sem habilitação são flagrados praticando direção perigosa próximo à barragem do São Miguel

Foto: divulgação

Apesar da flexibilização dos decretos, a aglomeração de pessoas em festas e outros eventos ainda estão proibidos, porém, no final de semana, a Guarda Municipal de Araucária enfrentou problemas na barragem do São Miguel. No domingo, 11 de abril, muitas pessoas estavam em vários pontos da represa fazendo uso de bebidas alcoólicas e narguilés, como se a pandemia tivesse acabado. As equipes orientaram os frequentadores do local e flagraram alguns rapazes pilotando motocicletas de forma perigosa, empinando em alta velocidade, em um espaço onde haviam pessoas, incluindo idosos e crianças.

Ao tentar abordar as referidas motocicletas, os jovens empreenderam fuga com os veículos, entrando no bosque da rua Pelicano (Parque Ambiental). Foi acionado o pelotão de motos da GMA (GTAM), que conseguiu abordar cinco destes motociclistas. Na checagem dos documentos pessoais e das motos, descobriram que nem um dos rapazes tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir veículos/motos. As motocicletas não tinham a documentação em nome dos pilotos e ainda estavam irregulares, inclusive uma delas não possuía placa de registro. O Departamento de Trânsito foi acionado e fez o recolhimento das cinco motocicletas, que podem ser devolvidas ao proprietário documental, assim que forem pagas as pendências administrativas.