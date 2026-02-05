O Judô Araucária terá representantes no CBI Troféu Brasil, competição que será realizada em Brasília (DF) entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Os atletas convocados são Davi Silva e Guilherme Oliveira, que se destacaram na modalidade em 2025.

O torneio é conhecido como uma das competições com maior nível técnico do país, pois reúne exclusivamente competidores que alcançaram resultados expressivos ao longo do ano passado. “A classificação dos atletas é o reconhecimento de um trabalho contínuo, da consistência técnica e o compromisso com nossa equipe”, destacou o clube.

Os dois atletas representarão a equipe durante o evento nacional, que integra o calendário de competição da equipe.

Edição n.º 1501. Maria Antônia.