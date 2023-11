Judô araucariense conquistou excelentes resultados no Meeting Interestadual Interclubes 2023

Entre os dias 3 e 5 de novembro a equipe de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) participou do Meeting Interestadual Interclubes 2023, a maior competição do Sul do país, realizada em Itajaí (SC).

Participaram os melhores competidores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, nas categorias sub11, sub 13, sub15 e sub 18.

Dos 17 atletas da delegação araucariense, muitos obtiveram ótimos resultados. Maria Letícia da Costa Oueiroz conquistou medalha de prata, Nicoly Schnorr Granza dos Santos ganhou medalha de bronze, Milena Alves Vieira e Davi Salvani da Silva conquistaram a 5ª posição e Alex Fabiano de Lara de Paula ficou em 7º lugar.

Na categoria Aspirante Sahra Salvani da Silva ganhou ouro, bronze para Eduardo Medeiros de Jesus e Juan Marcos Silverio de Lima, 5º lugar para Luiz Fernando Guimarães Pereira e Pedro Henrique Pereira dos Santos, e 7ª colocação para Pedro Arthur Langer Domingos.

Edição n.º 1389