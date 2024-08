Judoca Alex de Paula vem brilhando nos tatames e vai representar Araucária nos Jogos Escolares Brasileiros

Alex de Paula, 13 anos, é um atleta que nasceu para brilhar nos tatames. Ele iniciou no judô em 2016, com apenas 5 anos de idade, quando participava de alguns treinos com o irmão Alfeu, que é dois anos mais velho. No ano seguinte, em 2017, já com 6 anos de idade, passou a treinar oficialmente e fez sua primeira graduação (troca de faixa) no ano seguinte. De lá pra cá, ninguém mais segurou o pequeno Alex, e ele vem faturando títulos importantes na modalidade.

Recentemente ele foi campeão de judô nos Jogos Escolares do Paraná, em Campo Mourão, e a partir desse título, foi convocado para representar a sua escola (Cecília Meireles), seu estado e sua cidade no Campeonato Brasileiro em Recife/PE, que acontecerá no mês de setembro. “Os Jogos Escolares Brasileiros é uma das competições mais importantes para os jovens atletas e Alex é o único atleta da cidade a ser convocado para essa competição neste ano”, comemoram os pais.

Uma trajetória brilhante

Alex de Paula já participou de inúmeros torneios regionais, começando a competir oficialmente em 2019 como atleta da Federação Paranaense de Judô. Durante a pandemia, ele e o irmão continuaram a treinar em casa e com o auxílio da Sensei Jacqueline não perderam o ritmo de treino e o espírito de competição.

Em 2022 ele foi vice-campeão no Circuito Paranaense de Judô e no mesmo ano foi campeão da Copa Paraná de Judô e também campeão do Campeonato Paranaense de Judô, garantindo a vaga para o Meeting Interestadual em Santa Catarina. No Meeting ele ficou em 5° lugar entre os melhores judocas da região Sul.

Em 2023 o jovem judoca foi campeão na 1ª etapa do Circuito Paranaense e vice-campeão na 2ª etapa, garantido a vaga para o Campeonato Brasileiro de Judô, onde ficou com a 9ª colocação entre os melhores judocas do Brasil. No mesmo ano foi vice-campeão da Copa Paraná de Judô, sendo classificado pelo segundo ano consecutivo para o Meeting Interestadual em Santa Catarina.

E se você pensa que o imparável Alex se dedica apenas ao judô, está muito enganado! Ele também é atleta de Jiu-Jitsu e já coleciona medalhas. “Nosso filho pratica ambas as modalidades no Parque Cachoeira, através dos projetos da Prefeitura e sempre compete representando a cidade. Tudo isso com apenas 13 anos”, orgulha-se a família.

Para seguir o judoca Alex de Paula e ficar por dentro da sua rotina de treinos de todas as competições que ele participa, siga-o no Instagram @afdepaula.

Edição n.º 1426.