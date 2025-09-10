O judoca Daniel Salvani da Silva foi um dos atletas convocados para representar Araucária e o Paraná no Campeonato Brasileiro de Judô – sub 13 e sub 15, que acontecerá no mês de outubro, em João Pessoa, na Paraíba. Segundo a família, a participação na competição nacional é a chance de Daniel realizar seu maior sonho, no entanto, ele precisa de apoio para custear as despesas da viagem (transporte, hospedagem e alimentação).

Para ajudar na jornada do jovem atleta, a família iniciou uma campanha e qualquer contribuição, por menor que seja, fará uma enorme diferença. Para ajudar, basta fazer um PIX de qualquer valor na chave CPF 145.058.349-05.

Daniel disputará o campeonato na categoria sub 13 (-36kg), e além dele foram convocados para o Brasileiro os atletas Gabriela Vieira sub 13 (-47kg); Guilherme Oliveira sub 15 +81kg; e Juan de Lima sub 15 (-55kg).

COMPETIÇÕES PARANAENSES

Nos dias 22 e 23/08, a equipe de judô de Araucária participou da II Etapa do Circuito Paranaense e Paranaense Sênior, com uma delegação de 24 atletas. Os resultados foram sensacionais: 3º lugar geral no Estímulo Sênior, 6º lugar geral no Sub-13 e Sub-15 entre mais de 55 academias e 800 atletas, e 15 medalhas conquistadas em 17 disputas.

Isso sem contar a classificação dos quatro judocas (já mencionados) para o Campeonato Brasileiro sub 13 e sub 15 na Paraíba. Acompanhe os resultados.

Circuito Paranaense
sub 13 e sub 15

Ouro – Guilherme Oliveira +81kg
Prata – Juan de Lima -55kg
Prata – Daniel Salvani -34kg
Prata – Enila Cordeiro -47kg
Bronze – Gabriela Vieira -47kg
Bronze – Maria Queiroz -42kg
Bronze – Alex de Paula -40kg

Taça Paraná

Ouro – Michaela Marques -57kg
Ouro – Ygor Miranda -34kg
Prata – Aylton França -52kg
Bronze – Emanuele Cena -48kg

Campeonato Paranaense Sênior

Ouro – Nicoly Schnorr -78kg
(estímulo)
Ouro – Alfeu de Paula -60kg
(estímulo)
Prata – Davi Salvani -60kg
(estímulo)
Bronze – Maria dos Santos -70kg
5º lugar – Milena Vieira -63kg
5º lugar – Sahra Salvani -57kg

