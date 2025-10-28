A araucariense Maria Queiroz, 12 anos, não irá mais disputar o Meeting Interestadual Interclubes 2025, que começa no dia 14 de novembro em Blumenau, Santa Catarina. A judoca precisou desistir da viagem por motivos pessoais.

A família da Maria, que não tinha condições de bancar o custo extra da viagem no seu orçamento, havia organizado uma rifa solidária para que a jovem pudesse viajar, mas a rifa foi suspensa.

“Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, a Maria não poderá participar dessa competição. Agradecemos a todos pela compreensão”, disse a mãe da atleta.