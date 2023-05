Judocas conquistam medalhas no Campeonato Paranaense

Judocas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Araucária participaram no sábado (06/05) do Campeonato Paranaense, realizado em Londrina, e trouxeram várias medalhas. No Sub 11 o atleta Daniel Salvani foi vice-campeão na categoria 28kg e Gabriela ficou em 5º lugar na categoria 40kg.

No Sub 18 Sahra Salvani foi campeã na categoria 57kg, Yuri Holub ficou em 3º na categoria 60kg, Milena Vieira na 4ª colocação categoria 63kg e Luiz Pereira também participou da competição.

No domingo (30/04), outros atletas do judô da SMEL já haviam participado do Torneio Regional Sul. No total foram 40 representantes do Município e eles conquistaram 20 medalhas de ouro e 18 de prata. A Secretaria de Esportes parabenizou todos os atletas pelas suas excelentes conquistas nas duas competições.

