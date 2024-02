Judocas da SMEL participam do treinamento de verão

Os atletas araucarienses de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, participaram de um importante evento realizado em Curitiba. O Shotyugueiko é um treinamento de verão para os judocas, onde são realizados treinos, palestras, aulas e outras atividades relacionadas a arte marcial japonesa.

O evento foi realizado entre os dias 23 a 27 de janeiro, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB Curitiba), no bairro Tarumã. O treinamento foi aberto para atletas do sub13 e também categorias acima, tanto para meninos quanto meninas.

Os judocas passaram a semana na presença de diversos atletas e técnicos de todo o Brasil e tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos com relação à modalidade. Os participantes puderam comprar almoço e jantar diretamente no local e a organização do evento também disponibilizou alojamentos com vagas limitadas.

“Foram dias de muito aprendizado e troca de experiências. A temporada de 2024 já começou com tudo!”, exclama a sensei da equipe.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401