Judocas de Araucária arrasaram no Campeonato Paranaense Aspirante

Dezoito judocas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL lutaram no Campeonato Paranaense Sub11, Sub13, Sub15 e Sub18 Aspirantes, realizado no último final de semana, em Laranjeiras do Sul. Os atletas fizeram um excelente campeonato e trouxeram para casa 16 medalhas, sendo 9 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Com este resultado, Araucária ficou em 2º lugar geral no quadro de medalhas, após conquistar o 1º lugar no masculino e 5º no feminino.

Entre os medalhistas de ouro estão: Sahra Salvani da Silva (Sub18 -57kg), Maria Letícia da Costa Queiroz (Sub13 -38kg), Pedro Henrique Pereira dos Santos (Sub18 -73kg), Alfeu Vantuir de Lara de Paula (Sub18 -50kg), Guilherme Henrique da Silva Oliveira (Sub15 -81kg), Juan Marcos Silverio de Lima (Sub15 -50kg), Alex Fabiano de Lara de Paula (Sub15 – 40kg), Pedro Arthur Langer Domingos (Sub13 -60kg) e Rafael Calebe Santos de Jesus da Silva (Sub13 -42kg).

Os judocas Ygor Miranda Ferreira (Sub13 -34kg), Michaela Talita Marques (Sub15 -52kg), Enzo Gabriel Ribeiro (Sub13 -52kg) e Yuri Vinicius Holub (Sub18 -73kg), conquistaram medalhas de prata. Emanuele Raiane Souza Cena (Sub13 -47kg), Eduardo Medeiros de Jesus (Sub15 -40kg) e Arthur Barboza Candido do Nascimento (Sub18 -60kg) ganharam bronze. Diogo Henrique de França Falat (Sub15 -50kg) e Aylton Leonardo de França (Sub13 -52kg) também fizeram excelentes lutas, porém não conseguiram medalhar.

