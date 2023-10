Judocas de Araucária dão show no Circuito Paranaense Sub9 e Sub11 e no Sênior

Os judocas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer conquistaram excelentes resultados nos campeonatos paranaenses Sub9 e Sub11 (2ª etapa) e Sênior, realizados no último final de semana em Pato Branco. Eles conquistaram 11 medalhas, de 13 que disputaram, além de 3 medalhas de prata no Sub11. O grupo também conquistou o 1° lugar geral na categoria estímulo feminino sênior e 3° no masculino.

Na categoria Sub11 os medalhistas de prata foram Daniel Salvani (30kg), Maria Queiroz (30kg) e Gabriela Vieira (40kg), e bronze para Enila Cordeiro, Henrique Brongel e Ygor Miranda.

No Sênior Estímulo ganharam ouro os judocas Douglas Silva, Milena Vieira e Maria dos Santos; bronze para Lucas Roque e Luiz Pereira; e 5º lugar para Yuri Holub e Robson Vaz.

