Judocas representaram bem Araucária na final dos JEP’s em Pato Branco

Os judocas de Araucária fizeram bonito na fase final (15 a 17 anos) dos 70º Jogos Escolares do Paraná – JEP’s, realizados entre os dias 02 a 10 de agosto, em Pato Branco. Eles conquistaram excelentes resultados, representando muito bem o Município.

Sahra Salvani da Silva, do Colégio Julio Szymanski, e Gabriella de Souza Rodrigues, do Colégio COC Bilingue, foram os grandes destaques. Elas conquistaram a 1ª colocada nas categorias Meio Médio até 57 kg e Pesado mais de 70 kg, respectivamente. Alfeu de Lara de Paula, também do Szymanki, foi o 2º colocado na categoria Super Ligeiro até 50kg.

A judoca Milena Alves Vieira do Colégio Cecília Meireles foi a 3ª colocada na categoria Médio até 63 kg; Nathan Santos Tonieto do Colégio Cleide Leni, 5º lugar na categoria Meio Leve até 60 kg; Arthur Barboza Cândido do Szymanski, 9º colocado na categoria Ligeiro até 55 kg; Yuri Vinicius Holub do Colégio Helena Wysocki, 5º colocado na categoria Leve até 66 kg; Pedro Henrique Pereira dos Santos do Colégio Cleide Leni, 3º lugar na categoria Meio Médio até 73 kg; Luiz Fernando Guimarães Pereira do Colégio COC Bilingue, 5º lugar na categoria Meio Médio até 73 kg.

Edição n.º 1427.