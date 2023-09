Julia Sizenando é destaque no jiu jitsu e poderá competir no Pan Kids dos Estados Unidos

O jiu-jitsu é um esporte que vem crescendo de forma acelerada entre as mulheres, dando oportunidades para elas que se destaquem na modalidade, tanto quanto os homens.

Nesse cenário, é cada vez maior o número de meninas que estão despertando paixão pelo Jiu-Jitsu, exemplo disso é a araucariense Julia Sizenando, de apenas 11 anos, que vem pedindo passagem para se tornar uma grande atleta da arte marcial.

Aluna do 6°ano do Colégio Cívico Militar Dias da Rocha, a jovem iniciou no jiu jitsu há cerca de um ano apenas, porém sua trajetória tem sido meteórica. Hoje ela faz parte da equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e dos 12 campeonatos que já disputou neste ano, foi campeã em 10 deles.

“Mais recentemente a Julia foi campeã do Paranaense realizado em Curitiba e do Brasileiro organizado pela CBJJC em Santa Catarina. Ela também participou de vários campeonatos fora do estado como o Mormaii de Jiu Jitsu em Santa Catarina e foi campeã das quatro etapas. Ainda foi campeã em Barueri, São Paulo e em Curitiba”, disse a mãe Regina, toda orgulhosa.

Julia, que além da SMEL treina na Academia Dom Figth, já se prepara para novas competições. No dia 23 de setembro ela irá participar da 5ª etapa do Mormaii em Bombinhas, no dia 24 estará na Copa Paraná em Curitiba e em 19 de novembro disputará o Mundial Kids, em Balneário Camboriú e com grandes chances de disputar o Pan Kids nos Estados Unidos. Para participar de todas estas competições Julia vai precisar de patrocínios e quem tiver interesse em contribuir com a carreira da jovem, o contato é pelo fone (41) 99653-0644.

Quando o assunto é futuro, Julia não esconde seu desejo de seguir carreira no jiu jitsu. A atleta, que antes se dedicava ao balé e ginástica rítmica e também participava de concursos de Miss, decidiu fazer uma aula experimental de jiu jitsu, modalidade que sua escola ofertava. “Meu irmão estava no jiu jitsu e me incentivou a fazer uma aula e eu gostei muito. De início minha mãe achou que não daria certo por conta do meu lado princesinha. Porém comecei a treinar duas vezes por semana e incentivada pelas minhas professoras, logo estava competindo. Me apaixonei pelo jiu jitsu e penso em me tornar uma atleta profissional, fazer Educação Física e abrir minha própria academia de artes marciais para ensinar a modalidade para outras pessoas”, disse a jovem.

Edição n.º 1379