Juntas, PM e GMA realizam Operação Araucária Segura II para ampliar policiamento na cidade

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Araucária realizaram nesta sexta-feira (26/05), a Operação Araucária Segura II, cujo foco é promover um trabalho integrado entre as forças policiais e, dessa forma, aumentar a sensação de segurança entre os cidadãos araucarienses. A concentração para o início da ação aconteceu na Praça da Bíblia, a partir das 14h e na sequência o policiamento se estendeu por várias partes da cidade durante toda a tarde e início da noite, com ações de presença, abordagem, bloqueio e policiamento a pé.

Segundo o comandante da 2ª Cia da PM de Araucária, capitão Gantzel, a intenção dessas ações conjuntas é evitar que pessoas mal intencionadas de outros municípios venham para Araucária cometer delitos. “O objetivo é intimidá-los através destas operações, pois dessa forma, verão que a cidade está protegida e que aqui bandido não tem vez”, explicou o capitão.

Ainda de acordo com o comandante, para esta ação a PM contou com reforço de 32 soldados PMs que estão em estágio e que ficaram encarregados do policiamento a pé pela região central, onde há maior número de comércios e movimentação de pessoas.