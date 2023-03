Juscelino Kubitschek recebe a comunidade no dia 10 de março para comemorar o Dia da Escola

O Dia da Escola (15 de março), data que reforça a importância dessa instituição para a sociedade e para a formação de cada indivíduo, será comemorado pela Escola Municipal Juscelino Kubitschek na próxima sexta-feira, 10 de março. Várias atividades foram programadas para festejar este momento junto da comunidade escolar, como uma assembleia geral, mostra de trabalhos dos alunos, bazar e venda de pastéis e refrigerantes.

O bazar começa às 16 horas, vai até às 20h30, e contará com peças a partir de R$1,00. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou via PIX. Os organizadores pedem que as pessoas levem sacolas para transportar suas compras.

Quem quiser adquirir antecipadamente os pastéis, no valor de R$ 5,00 cada e refrigerantes a R$ 3,00, poderá fazer reserva e pagar via PIX (chave 41996434831, em nome de Naime Dias da Rosa) ou em dinheiro, com pagamento direto na secretaria da escola, onde também poderão ser retiradas as fichas. A entrega dos pastéis será após às 17h30.

As demais atividades programadas para o Dia da Escola JK serão realizadas entre 17h30 e 21h30.

