Justiça Eleitoral indefere candidatura Zezé. Cabe recurso

O juiz eleitoral de Araucária, Carlos Alberto Costa Riztmann, julgou na noite desta sexta-feira, 13 de setembro, o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Albanor José Ferreira Gomes (Podemos) para concorrer ao cargo de prefeito nestas eleições municipais de 2024. A sentença foi proferida às 22h31.

Ao longo de 13 páginas, Ritzmann analisou se Albanor reunia as condições exigidas pela Justiça Eleitoral para ser candidato a prefeito de Araucária. Ao final desta análise, ele entendeu que era o caso de aceitar os pedidos de impugnação que foram feitos pelas coligações O Trabalho Continua e Araucária Cada Vez Melhor e indeferiu o registro de candidatura de Zezé. “Após detida análise dos autos em epígrafe, por sua vez, entende-se que não subsistem motivos para que se alcance conclusão distinta daquela firmada por este Juízo Eleitoral em 2020, eis que não se observa alteração do quadro fático e jurídico então verificado”, escreveu o magistrado.

Foto: Divulgação

Resumidamente, no entendimento da Justiça Eleitoral, Albanor segue sem reunir as condições para disputar a eleições por conta de ter sido sócio do grupo Mega Cred, que faliu no início dos anos 2.000. Finalmente, ao contrário do que defende o impugnado, não se está diante de pena perpétua, uma vez que a lei prevê termo final para a duração da causa de inelegibilidade, qual seja, “enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade”, sendo certo que, diante da imensa complexidade do caso, a envolver grupo econômico formado por diversas empresas, do número de prejudicados e da quantidade de numerário envolvido, inviável a obtenção de solução para a demanda com a presteza e celeridade esperadas e que certamente era desejada tanto pelo interessado, mas sobretudo por todos os demais envolvidos e prejudicados”, analisou.

Cabe recurso

Sobre o indeferimento da candidatura, a defesa da coligação que reúne Podemos, Rede e PSOL, afirmou que ela é fruto do desespero dos adversários, que sabem que a população quer Zezé novamente no comando da Prefeitura.

Afirmaram ainda que Zezé irá recorrer da sentença em primeiro grau ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) e que tem certeza que lá o entendimento será diferente. “A batalha continua, a campanha está muito boa e os nossos adversários estão se borrando e desesperados porque sabem que ao final Zezé vai ganhar no voto e na Justiça”, afirmaram.

Acrescentaram ainda que todos os atos de campanha estão mantidos, inclusive o comício marcado para a noite deste sábado, 14 de setembro, na Avenida Avestruz, no bairro Capela Velha. “A turma da tornozeleira e aqueles que circulam pra cima e pra baixo com políticos presos por corrupção não querem Zezé. Mas o povo quer e vamos seguir em campanha porque na democracia quem escolhe seus representantes é a população”, destacou o candidato a vice-prefeito pela chapa, Genésio Felipe de Natividade.