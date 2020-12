Justiça suspende temporariamente eleição de diretores em colégios estaduais

Compartilhe esta notícia

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba determinou a suspensão temporária da consulta à comunidade escolar para a escolha dos diretores da rede estadual de educação, que seria realizada nesta quarta-feira, 9 de dezembro, pela Secretaria Estadual de Educação. A liminar foi expedida na noite desta terça-feira, 8 de dezembro, e atende pedido do Ministério Público do Paraná, feito em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba. Em caso de descumprimento da medida judicial, foi definida a aplicação de multa diária de R$ 30 mil.

Como não poderia deixar de ser, a decisão afeta também o processo de escolha dos diretores nos 19 colégios estaduais de Araucária. Ainda não há previsão de quando uma nova data para as eleições será marcada.

A ação do MPPR foi proposta considerando o atual estágio da pandemia de Covid-19 no estado, com aumento crescente de casos e de óbitos causados pela doença e capacidade de atendimento da rede de saúde próxima do limite, tanto na rede pública quanto na particular (mais de 90% em algumas regiões). Ao deferir o pedido, a Justiça destacou que a “a consulta deverá atingir 80% das escolas estaduais, com movimentação e aglomeração de mais de 800 mil pessoas”, o que afronta o próprio decreto editado pelo Governo do Estado (Decreto 6.294/2020) que proíbe eventos presenciais que reúnam mais de 10 pessoas. A liminar dispõe ainda que nova data para a consulta seja definida somente quando houver indicativos seguros de controle da pandemia no estado.

Texto: Waldiclei Barboza