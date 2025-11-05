O maior evento multiesportivo de artes marciais do Brasil, o Paraná Combate, realizou sua quinta edição de 23 a 26 de outubro, em Maringá e reuniu mais de 3,5 mil pessoas entre atletas, técnicos, árbitros e membros da organização, representando 100 municípios paranaenses. Araucária participou do evento com sua equipe de karatê e conquistou excelentes resultados.

Comandada pelo técnico sensei João Carlin e pelo auxiliar técnico Cesar Furtuoso, a equipe araucariense conquistou o terceiro lugar geral na categoria Juventude Karatê e o 8º lugar na classificação geral do evento, entre 81 equipes participantes. No individual, os atletas alcançaram as seguintes colocações:

Julia Santos Valindorff
bronze cat. Abertos
Keirrison Miguel Oliveira
Prata Juventude
Maria Beatriz Cardoso
Prata Juventude
Moises Elias Alcala
Bronze Juventude
Nicolas Morosini
Prata Juventude
Yasmin Moreira da Silva
Bronze
Emilly Amorim Cordeiro
Ouro Abertos
Wellington Lopes Correa
Bronze Abertos

A competição também contou com disputas nas modalidades Boxe, Judô, Kickboxing, Wrestling, Taekwondo, Muay Thai, Kung Fu, Capoeira e Jiu-Jitsu, com atletas das categorias juvenil e adulta.

Edição n.º 1489.