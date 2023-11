Karatê de Araucária conquistou oito medalhas na etapa final do Brasileiro

Os caratecas de Araucária conquistaram duas medalhas de ouro, uma de prata e cinco de bronze na etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição organizada pela Federação Brasileira da modalidade aconteceu entre os dias 14 a 19 de novembro, em São Bernardo do Campo (SP) e reuniu atletas de todo o país, com disputas nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Cadete, Junior, Sub-21 e Sênior.

Os medalhistas de Araucária são: David 2º lugar Master, Moisés 3º colocado no kata infantil, Nyonara 3º na luta juvenil, Lucas 3º no individual e 1º na equipe sênior, Emily 3º na equipe sub 21, e Anderson 3º na categoria cadeirantes (Parakaratê). O sensei João Carlin Padilha também recebeu um título, o de técnico campeão brasileiro da principal equipe do Paraná.

“Fomos campeões por equipe Sênior pelo segundo ano consecutivo. Vale ressaltar que esta é a primeira vez na história do karatê que o Paraná é bi-campeão por equipe”, comentou Carlin. Ele disse ainda que o Campeonato Brasileiro é uma das competições mais difíceis dentro do circuito nacional e ter atletas do Município entre os melhores comprova que o projeto local está no caminho certo.

Nos próximos 25 e 26/11 a equipe de karatê de Araucária vai disputar a final do Campeonato Paranaense, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu. Para esta competição a cidade deverá levar uma delegação de 30 atletas.

