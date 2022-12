Karatê de Araucária é vice-campeão do Campeonato Paranaense 2022

Caratecas de Araucária participaram no sábado (26/11) em Campo Mourão, da etapa final do Campeonato Paranaense de Karatê, com a participação de mais de mil atletas. Na somatória total de pontos os araucarienses conquistaram 46 medalhas na competição, competindo com mais de 30 associações do Estado. Foram 21 medalhas de ouro, 10 de prata e 15 de bronze. Após as quatro fases da competição, Araucária ficou em 2º lugar geral, 3º na categoria A de faixa preta e 3º na categoria B Iniciantes.

“Nosso resultado foi a soma de esforços de todos os atletas e do apoio que tivemos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) que nos deu toda estrutura e condições de participar de todas as fases da competição neste ano. Nossa equipe é muito nova, sem muita experiência, e ainda tivemos a pandemia durante os treinos, que prejudicou atletas que iniciaram a pouco tempo. Com tudo isso, ainda tivemos um resultado excelente, estou muito orgulhoso de todos os nossos atletas”, disse o sensei João Carlin.

Ele também agradeceu o atleta Gabriel Padilha, que também atuou como técnico; os auxiliares técnicos Miguel, Vinicios, Rubem e Nerci Miranda; e os árbitros Édson Marques, Paola, Pamela e Welingnton. “Eles atuaram como atletas, além de serem técnicos e árbitros, e foram fundamentais para o sucesso da competição”, reforçou.

Confira os medalhistas

Ouro

Robert Santos Bueno (duas), Moises Elias Alcala Gil (duas), Paola Oliveira dos Santos (três), Anderson Aparecido da Silva, Keirrison Miguel de Oliveira, Nathaly Oliveira da Silva, Yan Miguel Oliveira da Silva, Robert Santos Bueno, Emilly Amorim Cordeiro (duas), Mariana Diogo Leite, Nyonara Dias Silva, Lucas Jose Roiek Bueno, Filipe de Souza Bassani, Cleberson Nunes Pedroso, Ruben Dario Alcala Ochoa, Moises Elias Alcala Gil, Edson Aparecido Jorge Marques e João Carlin Ferreira Padilha.

Prata

Diogo Cezar Ribas De Souza (duas), Geovana Durau Trybus, Júlio Cesar da Silva Piola (duas), Alessandra Durau Trybus, Wellington Aparecido Lopes Correa, Wendril Patrick Antunes de Souza Ormundo, Stefany Silva da Rocha, Diogo Cezar Ribas de Souza, Júlio Cesar da Silva Piola e Miguel Ângelo da Silva.

Bronze

Yan Miguel Oliveira da Silva, Alessandra Durau Trybus, Aisha Dangremon e Silva, Nathaly Oliveira da Silva, Cleberson Nunes Pedroso, Ruben Dario Alcala Ochoa, João Carlin Ferreira Padilha, Aisha Dangremon e Silva, Safira Ramos Marques de Oliveira Fernandes, José Felipe Goncalves Andrade, Enrique Santos Valindorff, Igor Gabriel Silva Santos, Thalita Teles Mattos, Leonardo dos Santos Cavalheiro e Sarah Siloe de Carvalho Schiminsky.