A karateca de Araucária, Paola Santos Lubes se tornou referência no karatê brasileiro. Com uma trajetória marcada por dedicação e conquistas, ela é a primeira árbitra do Paraná a alcançar o nível internacional na modalidade, título obtido após sua atuação no Panamericano de Recife, em 2024.

Este ano, Paola ampliou ainda mais sua representatividade ao conquistar a credencial panamericana de arbitragem, durante o Campeonato Panamericano realizado em Assunção, no Paraguai. A conquista reafirma sua importância no cenário esportivo e inspira novas gerações a acreditarem no poder da disciplina, do esforço e da paixão pelo esporte.

Com esse reconhecimento, Paola poderá ser convocada pela Confederação Brasileira de Karatê para participar de competições de maior expressão, tanto no Brasil quanto em eventos internacionais em diferentes países das Américas.

