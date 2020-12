Karinne Galvão, 18 anos, conquistou a faixa do Miss Araucária Veras 2021

Compartilhe esta notícia

Concurso reuniu mais de 100 participantes, que disputaram em cinco categorias e também teve votação para escolha do Mister 2021. Foto: Carlos Poly

Emoção e elegância na passarela foram os elementos fundamentais para o sucesso da 10ª edição do Concurso Miss e Mister Araucária 2021. O evento aconteceu no sábado, 5 de dezembro, no espaço Elegância, em Campo Redondo, coroando 28 misses, nas categorias Mirim, Infantil, Infanto-juvenil, Teen e Adulto. Segundo organização do concurso, mais de 104 jovens se inscreveram, tornando a 10ª edição histórica. Respeitando as normas sanitárias impostas pelo coronavírus, o concurso dessa vez foi restrito e não contou com a presença de convidados, apenas dos jurados e das famílias das candidatas.

“A 10ª edição do Miss Araucária foi um grande sucesso. Apesar de algumas dificuldades enfrentadas por conta da pandemia, conseguimos fazer um evento grandioso, glamouroso e, acima de tudo, garantindo a segurança dos participantes”, diz Gabi Rocha, uma das organizadoras.

Vencedores

Na categoria Miss Araucária Veras Mirim, a escolhida foi a pequena Larissa Nogueira. A 1ª princesa mirim foi a Lívia Pinheiro Cardenuto e Louise Gabriely Rodrigues foi eleita a 2ª Princesa Mirim. Larissa Machado ficou na posição de Miss Veras Mirim, e como Miss Simpatia da categoria, Yasmin Barbosa de Lima.

Júlia Sizenando foi eleita a Miss infantil do concurso. A faixa de 1ª princesa foi para Michele Dias Machado e a posição de 2ª princesa infantil ficou com Janaína Zaiontz. Como Miss Veras Infantil, quem levou o título foi a Isadora Amanda Lopes e Emanuelly Vitória de Oliveira Machado foi a Miss Simpatia 2021.

A miss escolhida no infantojuvenil foi a estudante Agatha da Cruz Palmeira. A 1ª princesa da categoria foi a Eduarda Raphaela Bissoni Bruneri, já a 2ª princesa vencedora foi a Jordana Cristina Antunes. Como Miss Veras Infantojuvenil, Thauany Kraczkouski levou a faixa. No Miss Simpatia, Gabrielly Vitória Vieira foi a escolhida.

No Teen 2021, Sofya Marafigo conquistou o lugar de Miss. Kimberli Wrobel Lopes foi coroada a 1ª princesa da noite, junto de Saadja Aragão dos Santos, como 2ª princesa. A Miss Veras eleita foi a Isabela Bueno Olinski. Alana Mayara Schoffen se tornou a Miss Simpatia da categoria.

Karinne Gabrielle Galvão foi a escolhida dos jurados, e agora é a Miss Araucária. Hemeri de Paula Soares conquistou a coroa de 1ª princesa da categoria adulto, bem como Sabrina Paiva de Lima, que ficou com a faixa de 2ª princesa. Quem levou a melhor como Miss Veras 2021 foi novamente a Hemeri de Paula Soares. Já a posição de Miss Simpatia ficou com a Valéria Cristiane Valério.

Uma novidade no concurso deste ano foi a volta dos Misters, categoria muito disputada entre os garotos araucarienses. Nesta edição, José Pedro Padilha Balbinoti ficou com a faixa de Mister Araucária e Giovane Jaleski com a de Mister Simpatia.

Miss Popularidade

Gabrieli Cardoso foi a escolhida do Miss Popularidade, na votação realizada na página do jornal O Popular no Facebook. Os vídeos com os desfiles e a votação dos candidatos você encontra na íntegra no Facebook do Miss Veras 2021.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020