O empresário Juscelino Katuragi foi reeleito no dia 29 de outubro para ocupar pela quarta vez a presidência do Conselho da Comunidade de Araucária. Ele assumirá o cargo nos próximos dias, para um mandato de mais três anos (01/01/2025 a 31/12/2027). O Conselho é o órgão que representa a sociedade na fiscalização do sistema carcerário e na ressocialização dos condenados.

Todos esses anos em que ficou no comando deram a Katuragi a oportunidade de conhecer de perto as necessidades da entidade, facilitando a busca dos avanços necessários. “Sempre faço questão de mencionar que uma das principais conquistas ao longo das minhas gestões foi a aprovação da Lei Municipal n.º 3452/2019, que regulamentou o Projeto Atitude. O projeto foi criado pelo Conselho da Comunidade (CCA), em parceria com a Prefeitura Municipal, Vara Criminal e voluntários de Araucária, para atender homens autores de violência doméstica, enquadrados na Lei Maria da Penha”, explica.

Katuragi ressalta que o CCA é um instrumento de humanização, socialização, formação, organização e conscientização. “À frente do Conselho da Comunidade, pretendo agir com transparência como venho fazendo todos estes anos e realizar um trabalho que tenha resultados impactantes, principalmente no que diz respeito à ressocialização dos apenados, e essa tarefa precisa do apoio de toda a sociedade”, declara.

Katuragi assume pela quarta vez a presidência do Conselho da Comunidade 1

Edição n.º 1439.