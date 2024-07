Kedma Novaes lança sua primeira música intitulada ‘Amor de Outro Nível’

Quem conhece a cantora Kedma Novaes, sabe o talento que ela possui. Moradora de Araucária, no bairro Costeira, ela faz vários shows e apresentações em eventos pela cidade, conquistando os corações dos araucarienses com sua voz.

Recentemente, ela lançou sua primeira música, intitulada ‘Amor de Outro Nível’. “A canção fala de amor! Em um mundo onde aquele amor leal e os relacionamentos duradouros se tornaram besteira para a maioria, a minha música veio para falar de um amor por inteiro, vitalício e de outro nível”, explica a cantora de 34 anos.

Kedma relata que foi um grande desafio compor a música do zero, mas que felizmente teve parcerias incríveis que a ajudaram. “Eu queria comprar músicas prontas, mas o produtor Tinho Bass da Ekologic Studio me disse que eu poderia compor o meu próprio projeto do zero, e falou que me auxiliaria no processo. Então, ele chamou o cantor Tiano e passamos um dia inteiro no Studio”, descreve.

Segundo Kedma, a sintonia entre eles foi tão grande, que duas músicas ficaram prontas. Uma delas sendo a canção ‘Amor de Outro Nível’, e a outra intitulada ‘Amante Declarada’, que será lançada em breve. “Eu já estou ansiosa! São músicas incríveis, feitas com muito sentimento!”.

A cantora se emociona ao revelar seus futuros projetos, e diz que é um sonho se tornando realidade. Ela diz que possui outra música pronta para ser lançada, chamada ‘Quase Um Romance’, que foi produzida em parceria com o cantor Wil Leal. “Numa resenha compomos essa moda boa demais, que é uma história real”, afirma.

Mesmo fazendo parcerias, Kedma costuma produzir suas músicas sozinha. De acordo com ela, apenas com um caderno e caneta, colocando para fora seus sentimentos, amor, mágoas, além de contar histórias e desabafar.

Sua história

Natural do Nordeste, Kedma Novaes começou sua carreira aos 13 anos cantando na igreja, iniciando profissionalmente aos 15, cantando forró, axé, entre outros estilos. “Sou bem eclética! Amo desde forró ao sertanejo, mas depende muito da música em si e não do estilo. Eu me identifico com a música, a melodia e a letra”, explica a cantora.

Kedma conta ainda que percebeu que queria seguir a carreira como cantora quando fez uma pausa de 6 anos sem cantar. “Parecia faltar metade de mim. Eu tinha um sentimento de falta, mas não sabia realmente o que era, até que voltei a cantar e aquele sentimento sumiu, eu estava completa! Cantando no palco é onde esqueço de tudo, no palco sou apenas música!”, fala emocionada.

Seu principal objetivo como cantora, em primeiro lugar, é proporcionar uma vida melhor para seus dois filhos, através da música. Além de também realizar seu sonho de ser reconhecida, e se apresentar em palcos grandes e levar sua música a todos os públicos. “Sonho em poder viver da música, coisa que até hoje não foi possível. Trabalho em outras áreas durante o dia e canto à noite para conseguir dar conta de todas as responsabilidades. O meio da música não é fácil”, diz ela.

Kedma Novaes explica com muito carinho, que espera que as pessoas se sintam emocionadas ao ouvirem suas músicas. “Espero que sintam aquele arrepio no corpo e aquele pensamento: ‘Que música massa!’. Que se identifiquem com o que estou cantando, e que minha voz possa despertar emoções em quem estiver ouvindo”..

Redes Sociais

A música ‘Amor de Outro Nível’ da Kedma Novaes está disponível nas principais plataformas digitais. Além disso, ela tem um canal no YouTube onde publicou alguns covers. Para acompanhar a carreira da cantora Kedma Novaes, basta segui-la no Instagram @kedmanovaescantora.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1425