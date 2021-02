Ladrão invade oficina na calada da noite e rouba Ford F1000

Compartilhe esta notícia

O dono de uma oficina localizada no a Rodovia do Xisto, bairro Vila Nova, acionou a Polícia Militar na manhã de sábado, 30 de janeiro, alegando que um veículo que estava em seu estabelecimento havia sido furtado. O homem disse que quando chegou na oficina pela manhã, notou que o portão da mesma estava aberto e constatou a falta da caminhonete Ford F1000, de cor marrom.

Segundo a PM, a vítima disse que a oficina tem câmeras de segurança, mas que ainda não havia acessado as imagens. O homem foi orientado a procurar a Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência do furto do veículo, facilitando assim as buscas.

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021