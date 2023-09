Ladrões de cabos de energia e telefonia são pegos pela GMA com a “mão na massa”

Na madrugada desta terça-feira (05/09), por volta das 5h, três indivíduos foram detidos por uma equipe de vigilantes quando praticavam furto de fiação elétrica e de telefonia na Estrada do Tietê, área rural de Araucária. Os vigias fizeram contato com a Guarda Municipal que foi até o local e encaminhou os indivíduos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

De acordo com a GMA, os indivíduos utilizaram um veículo GM Corsa Wind de cor verde e dentro havia aproximadamente 50m de cabos elétricos, cabos telefônicos e ferramentas utilizadas no corte do material.

Edição n.º 1379