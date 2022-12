Ladrões em um Ford Ka estão apavorando moradores da região do Costeira

Utilizando um veículo Ford KA, ladrões estão agindo na região do bairro Costeira e assustando os moradores. Segundo relatos, eles arrombam as casas usando um pé de cabra. Duas famílias já foram vítimas dos bandidos, que agiram de forma semelhante em ambas as invasões, levando apenas televisores.







Um dos arrombamentos aconteceu na rua Pedro Burkoski e outro na rua Maranhão, próximo à Arena Clube Araucária. A polícia solicita que, caso alguém mais tenha sido vítima dos ladrões do Ford KA, entre em contato pelos fones (41) 3641-6000 (Delegacia de Araucária), 153 (Guarda Municipal) ou 190 (Polícia Militar).