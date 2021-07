Ladrões roubam e mesmo sem reagir, vítima é esfaqueada

Por volta das 21 horas de sábado, 26 de junho, uma pessoa vítima de assalto acionou a Polícia Militar, na rua Deli de Brito Soares, no bairro Costeira. A pessoa relatou para a equipe que transitava pelas proximidades da rotatória do Maranhão, quando foi abordada por um casal, sendo uma mulher loira vestindo trajes de cor rosa e um homem moreno trajando blusa jeans. Segundo a vítima, a dupla estava armada com uma faca e anunciou o assalto.

Mesmo após entregar o dinheiro aos ladrões, o homem contou que um dos ladrões lhe desferiu algumas facadas, atingindo sua cabeça. Disse ainda que, mesmo ferido, conseguiu correr até a sua casa e pedir ajuda. O Siate foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. A Polícia Militar fez buscas pelas redondezas, porém não localizou os autores do roubo.

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021