Ladrões roubam farmácia após render funcionárias

Uma farmácia localizada no centro da cidade foi alvo de bandidos no final da tarde de sábado, 16 de janeiro. As vítimas, que são funcionárias do local, relataram à Polícia Militar que dois indivíduos de posse de armas de fogo entraram na loja e deram voz de roubo. Os meliantes também teriam apontado as armas contra as funcionárias, e mediante grave ameaça, roubado o dinheiro do caixa e do cofre.

Depois teriam prendido as vítimas em uma sala nos fundos da farmácia, e fugido em seguida. De acordo com elas, um dos ladrões era moreno, aparentava ter aproximadamente 20 anos e usava jaqueta azul e calção e o outro era moreno, também jovem, e usava camisa e calção florido.

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021