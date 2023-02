Na manhã do dia 04/02, a cachorrinha Laila desapareceu na parte de baixo de Guajuvira. E mesmo depois de todo esse tempo, a família ainda tem esperanças de encontrá-la.

A última vez que ela foi vista foi em frente a mercearia Iguaçu. Laila tem o pelo amarelado com algumas partes brancas, seus olhos são verdes e a ponta do rabo também é branca. Se alguém souber do paradeiro da Laila, entrar em contato com o número (41) 99103-1187.