Lambari completa 10 anos no esporte após abandonar o vício do cigarro

Há exatos 10 anos, o atleta José Roberto Lambari participava da sua primeira corrida de rua, isso um ano e meio após ter largado o cigarro e decidido dar uma guinada na vida. Fumante por 36 anos, ele viu que havia chegado a hora de cuidar da saúde e, mais do que isso, melhorar sua qualidade de vida. “No dia 27 de março de 2013 eu fiz minha primeira prova oficial de corrida, no Parque Tingui, em Curitiba. Era o Circuito da Lua Cheia e corri 8:600 km, chegando na 6ª colocação na faixa etária 55/59 anos. importante ressaltar que na categoria haviam apenas 7 competidores, e fiquei muito feliz por não ter sido o último a chegar. Imagina minha alegria de cruzar a linha de chegada após ter recém largado o cigarro, meu companheiro por mais de 30 anos. Descobri que estava jogando a saúde fora”, relembra.

Lambari disse que ao longo desses anos, muitas pessoas o incentivaram, fazendo fortalecer sua garra a determinação pela corrida. “É claro que muita gente também me criticou, mas isso só me deixou ainda mais determinado”, reforçou o atleta, que tem em seu currículo 342 provas e mais de 650 títulos (medalhas e troféus) em provas de corrida. “Foram mais de 3.000 kms entre provas de 5 e 25 kms, isso sem contar os treinos”, complementou.

Mais uma pra conta

Para comemorar 10 anos de corrida, Lambari encarou mais um desafio no domingo (26): a prova X Trail Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba, que contou com um percurso de 12 kms de trilhas e montanhas. “Foi uma bela comemoração, com uma prova bem cascuda, conquistei mais uma medalha de ouro pra coleção, na faixa etária 65 anos ou mais”, disse.

O atleta agradece primeiramente a Deus pela sua saúde, as pessoas que o apoiaram e as equipes por onde passou. “Comecei a correr sozinho, depois fui para os Amigos de Araucária, Equipe Rodrigues e agora Amigos do Parque. Obrigado pelo apoio de cada um, vocês são muito importantes pra mim”, agradeceu.

