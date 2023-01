Lambari fatura o ouro na sua primeira corrida do ano

O atleta José Roberto Lambari, da equipe Amigos do Parque, começou a temporada de provas 2023 com o pé direito, ou melhor, com os dois pés, bem no chão, e correndo muito. No domingo (22/01) ele participou da corrida Discover Trail, na Colônia Witmarsum, cidade de Palmeira, e faturou o 1º lugar na categoria 60 anos ou mais.

Lambari percorreu 7km, porém enfrentou uma prova bastante difícil, pois as fortes chuvas que caíram nos dias que antecederam a prova deixaram o trajeto muito mais complicado. “Oficialmente eram 7km, mas corri 8.4km. Foi pura adrenalina, mas felizmente consegui chegar em primeiro”, comemorou o atleta.

O atleta Alberto Almeida também representou a equipe na prova e ficou em 3° na faixa etária 60 anos ou mais. Roberval e Mariana concluíram o percurso, porém não pegaram pódio.