O atleta José Roberto Lambari encerrou a temporada de provas de 2025 em grande estilo: conquistou mais um troféu de campeão na categoria 60+ na ‘Chácara da Bolinha Trail In Motion 15’. A prova foi realizada no domingo (14), aos pés do Pico do Paraná, em Campina Grande do Sul.

Lambari correu no percurso de 10 kms e conseguiu superar o alto grau de dificuldade da prova. “Foi o trajeto mais ‘cascudo’ que já enfrentei, acredito que ficarei alguns dias lembrando daquela prova dramática. Eu tô depenado, mas cacarejando!”, brincou o atleta.

Além dele, outros dois atletas de Araucária participaram da prova no percurso de 5km: Roberval foi o 2° colocado na faixa etária 55/59 e Alberto Almeida 2° na faixa etária 60+.

