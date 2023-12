Lambari fica em 1º na Corrida de Natal de Fazenda Rio Grande

O atleta José Roberto Lambari quer fechar o ano de 2023 com chave de ouro. Conquistou mais um troféu de campeão durante o Circuito de Corrida Noturna Natal Encantado, realizada na cidade de Fazenda Rio Grande, que aconteceu na sexta-feira, 08 de dezembro. Ele ficou em primeiro lugar na categoria 65 anos ou mais, correndo o percurso de 5km.

No próximo domingo (17) ele vai participar da Corridas Sanepar 60 anos – etapa Curitiba, esta será sua última prova de 2023. “Quero encerrar as provas do ano da melhor forma possível, com mais um título, depois vamos descansar um pouco das competições, porém continuar treinando. Ano que vem tem mais e espero conquistar novos títulos”, disse o atleta.

Edição n.º 1393