Lambari inicia temporada com pódio no Circuito Lua Cheia em Colombo

O atleta José Roberto Lambari começou a temporada de corridas um pouco mais tarde que o habitual, porém, com o pé direito e conquistando o lugar mais alto do pódio. No sábado (15/03), ele correu na 159ª edição do Circuito da Lua Cheia, realizado no Bosque da Uva, em Colombo. Este é um circuito beneficente, onde a organização utiliza parte do valor das inscrições para despesas da corrida e o restante é revertido na compra de cestas básicas para entidades assistenciais.

“A corrida teve dois percursos, de 4 e 8km, com asfalto, calçadas e muitas subidas. Corri nos 8km e os velhinhos deixaram eu ir pro pódio. Agradeço a todos que me acompanham pelo incentivo e, principalmente, a Deus por me dar essa oportunidade. Convido todos a virem treinar na Equipe Amigos do Parque”, diz o atleta.

Lambari tem outro compromisso marcado para o próximo domingo (23), na Meia Maratona de São José dos Pinhais. “Não vou fazer os 21km, mas vou representar a Equipe Amigos do Parque e Araucária nos 5km. Meu filho vai correr na Meia Maratona na categoria solo e ainda teremos uma dupla mista”, comenta.

Edição n.º 1457.