Lambari vai ao pódio na 5ª etapa do Circuito Corridas Curitiba

O atleta araucariense José Roberto Lambari conquistou mais um pódio no domingo (10/09) na 5ª etapa do Circuito Corridas Curitiba, que aconteceu na Praça Afonso Botelho. Lambari ficou em 3º lugar na categoria 65 anos ou mais, no percurso de 5km. Além dele também representaram a Equipe Amigos do Parque os atletas Rubens e Marina, eles fizeram ótimos tempos, porém não conseguiram pódios.

O Circuito Corridas Curitiba é o mais novo circuito de corridas de rua e caminhada da capital, composto por 6 etapas, que dá continuidade ao Run the Change, circuito de sucesso que em 2022 reuniu mais de 15 mil corredores no mais disputado campeonato de corridas já realizado.

Edição n.º 1380