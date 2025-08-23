No próximo domingo, 24 de agosto, às 15h30, acontece o lançamento da exposição autoral “O Ciclo da Vida”, da fotógrafa Paola Koenig, que poderá ser visitada na Casa da Cultura até o dia 22 de setembro. O evento contará com acessibilidades, como intérprete de libras, áudio descrição, abafadores de som e linguagem clara. A entrada é gratuita.

“O Ciclo da Vida” é uma exposição fotográfica realizada com recursos da Lei Aldir Blanc Araucária, que utiliza as quatro estações do ano como metáfora para os ciclos da vida. São 12 fotografias selecionadas, acompanhadas de figurinos e acessórios criados a partir da moda sustentável.

“O conceito principal é ajudar as pessoas a compreender seus próprios processos internos, reconhecendo emoções, transformações e fases da vida através da natureza. Cada fase tem sua beleza e seu valor. O público é convidado a refletir sobre si mesmo, acolher suas transformações e perceber a importância de cada ciclo”, expõe Paola.

As fotos exploram as diferentes fases da vida humana, inspirada nas quatro estações do ano, desde a primavera da infância até o inverno da maturidade.

SOBRE A ARTISTA

Paola Koenig tem 30 anos, é natural de Curitiba, porém veio morar em Araucária quando tinha apenas 12. Nessa idade, já gostava de fotografar e usava a câmera analógica da mãe para fazer seus registros, o que aumentou seu interesse pela fotografia. “Com 15 anos eu já tinha decidido que era isso que eu queria fazer. Aos 17 anos tive meu primeiro emprego, trabalhando com fotografia, e não saí mais da área. Sou fotógrafa há 15 anos. Trabalho com fotografia, estudo fotografia, vivo a fotografia”, orgulha-se.

Para a fotógrafa, poder viver da fotografia é um sonho realizado. “Fazer essa exposição ‘O Ciclo da Vida’ está sendo incrível. É a segunda exposição que eu faço, sendo a primeira pela lei Aldir Blanc, e vou seguir assim, quero passar o resto da minha vida fotografando”.

SERVIÇO

Com exceção do domingo (24), quando acontece o lançamento da exposição “O Ciclo da Vida”, a visitação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Casa da Cultura fica na Rua João Pessoa, 258, no Centro.

Edição n.º 1479.