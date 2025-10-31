A Casa Eliseu Voronkoff recebe no sábado, 01 de novembro, às 19h, o lançamento do livro de poemas “Bairrismos” de Claudio Luciano Ornellas. A temática central da obra é a cidade de Araucária: sua natureza, sua colonização, a dualidade de sua vocação industrial e agrícola, e, sobretudo, seu povo, com suas “dores e alegrias”.

O poeta utiliza sua experiência como motorista para conduzir os leitores por um percurso que contempla arranha céus, araucárias e chaminés, mas também lama, buracos, poças. Além de celebrar a beleza e a herança colonial da cidade, o livro não se furta a um olhar crítico e social, questionando a história e o cotidiano.

Acessibilidade

Reforçando o compromisso com a democratização do acesso à cultura, o livro também será apresentado em formato de audiolivro gratuito, produzido no Estúdio Bunker Cultural. As vozes são de Claudio, da Doutora em Literatura Daiane Pereira Rodrigues, e do músico Pedro Sfendrych. Além disso, o evento de lançamento contará com a disponibilização de abafadores de ruído para garantir o conforto e a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Publicada pela Editora Anticítera, a obra é resultado de projeto aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc.

Serviço

A Casa Eliseu Voronkoff fica na rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro. Mais informações pelos fones 3031-5355, 99850-6246 e 99722-9465, todos com DDD 41.