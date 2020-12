Lanteri fará Auto de Natal itinerante em Araucária entre 19 e 23 de dezembro

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Para evitar aglomerações, respeitando assim as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, este ano o espetáculo um Auto de Natal, do Grupo Lanteri, conhecido pela tradicional apresentação da Paixão de Cristo, será itinerante. Exatamente! O palco será uma carreta e as pessoas poderão vê-la das janelas e dos quintais das casas. Decorada com as luzes do Natal, a carreta levará o presépio como cenário e irá circular pelas ruas de Araucária realizando diversas paradas. Atores e músicos representando os Reis Magos, os Pastores e a Família Sagrada irão encenar o nascimento do Menino Jesus. Para a alegria das crianças, Papai Noel também estará presente para dar uma mensagem.

Todos os envolvidos na produção estarão usando máscaras e respeitando o distanciamento. “Ninguém precisará sair de casa para prestigiar o trabalho, poderá vê-lo com segurança da sua janela ou do seu jardim. Serão apresentações curtas com aproximadamente dez minutos de duração e o trajeto a ser percorrido será divulgado por um carro de som poucos minutos antes da apresentação, justamente para evitar espera e aglomeração no local”, conta Edson Luiz Martins, diretor de produção do Grupo Lanteri.

Serão várias apresentações por dia em diferentes pontos, no período de 19 a 23 de dezembro, sempre das 20h às 22h. Por dia, serão percorridos na cidade cerca de 30km. “Nossa ideia é que a mensagem de Natal leve às pessoas alegria, esperança e alivie um pouco o sofrimento provocado pelo isolamento social e pelas restrições impostas pela pandemia. Nosso convite é para a reflexão e com simplicidade queremos proporcionar uma noite encantada”, revela o diretor artístico, Aparecido Massi. “Que o Natal e as atuais circunstâncias em que nos encontramos como humanidade nos permitam refletirmos sobre nossas vidas e escolhas”, acrescenta.

O Projeto é uma realização do Grupo Lanteri, com apoio do Instituto Lanteri e da Prefeitura Municipal de Araucária com o patrocínio da Companhia Paranaense de Energia – Copel, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Texto: Maurenn Bernardo