Laser Fast chega em Araucária com alta tecnologia em depilação a laser

Nesta semana, a rede Laser Fast inaugurou sua mais nova unidade no Shopping Pinheiros, trazendo para a região sua expertise em depilação a laser. Reconhecida por investir em tecnologia de ponta e priorizar a qualidade na entrega de seus serviços, a empresa conta com um equipamento de última geração que combina as tecnologias de laser de diodo, Alexandrite e Nd:YAG, oferecendo resultados superiores e eficazes logo nas primeiras sessões.

O diferencial da Laser Fast está em seu equipamento com três larguras de pulso, considerado um dos mais potentes do mercado. Essa tecnologia é capaz de atender todos os tipos de pele, sem restrições de tonalidade ou gênero, oferecendo um tratamento seguro e eficiente. Além disso, a ponteira com sistema de resfriamento proporciona uma experiência mais confortável, minimizando o desconforto geralmente associado a procedimentos de depilação a laser.

A equipe de profissionais da unidade é altamente capacitada, passando por treinamentos intensivos para garantir um atendimento de excelência. O tratamento é planejado para adaptar-se às características de cada cliente, respeitando as variações de resposta do organismo, e entregando resultados duradouros. Contudo, é importante observar que pelos muito claros ou brancos, devido à ausência de melanina, não são eliminados pelo laser.

Os serviços da Laser Fast são oferecidos em pacotes, para atender e entregar melhores resultados para os clientes. A unidade de Araucária conseguiu uma parceria com a franquia e está com diversas promoções especiais de lançamento.

Serviço

A unidade Laser Fast Araucária fica no Shopping Pinheiros, na Av. Dr. Victor do Amaral, no Centro, e você pode acessar mais informações através do telefone (41) 99743-7778 ou através do Instagram @araucaria.laserfast.