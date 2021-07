LBV aquece corações e entrega 160 cobertores em Araucária

Moradores receberam os cobertores e as demais doações, que vão ajudá-los nesse momento de frio. Foto: divulgação

Na terça-feira, 20 de julho, os termômetros amanheceram marcando -1ºC em Curitiba e Região Metropolitana. Diante das baixíssimas temperaturas dos últimos dias, muitas pessoas estão sendo castigadas pelo frio intenso, devido à falta de cobertores e agasalhos. Para aquecer quem mais precisa e ajudar a enfrentar o inverno rigoroso, a Legião da Boa Vontade entregou cobertores para 160 moradores do bairro Capela Velha. As famílias também receberam litros de leite e bolachas, doados pelo projeto social e parceiro da LBV, Amor Multiplica.

A ação emergencial faz parte da campanha “Diga Sim!”, uma importante iniciativa de mobilização social que possibilitará maior proteção às famílias que enfrentam as baixas temperaturas e, infelizmente, não tem recursos para a compra de um cobertor. “A solidariedade, muitas vezes, é a única forma de agasalhar com esperança o coração de inúmeras famílias”, destacou a entidade.

Vale ressaltar que a entrega das doações ocorreu de forma organizada, evitando aglomerações, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, uso de máscaras, luvas e álcool em gel, como recomendam os órgãos oficiais de saúde, para prevenir contra o coronavírus.

Ação solidária

Quem puder ajudar, ainda dá tempo.

