LC Soldas estará na INDUSPAR 2023 levando novidades aos visitantes

A INDUSPAR – 2023, maior feira de tecnologias e soluções para a Indústria, que vai acontecer no Expotrade entre 15 e 18 de agosto, terá entre seus expositores a empresa araucariense LC Soldas. Com um estande interativo, a LC vai expor máquinas e equipamentos de soldas de fornecedores da mais alta relevância no mercado como o Fronius, Hypertherm e IPG Photonics.

Além disso, terá uma cabine de teste de solda a laser exclusiva durante o evento, com uma equipe técnica à disposição para fazer demonstrações e fornecer informações detalhadas sobre suas características e benefícios.

“É uma oportunidade de as pessoas conhecerem a máquina de solda a Laser Lightweld, uma ferramenta magnífica que está revolucionando o segmento de solda, pois apresenta muitas vantagens sobre outras tecnologias. É uma forma de introduzir a solda laser em todos os níveis da empresa. A soldagem a laser é versátil e neste processo de soldagem tem várias vantagens, como menos calor, tempo de processo mais rápido, alta precisão, entre outras”, explicam os proprietários Boni e Luis Carlos.

A LC Soldas ainda vai ofertar a oportunidade aos visitantes de discutirem as necessidades específicas de suas empresas, buscando encontrar a melhor solução para otimizar seus processos de soldagem, com as opções de locação ou venda dos equipamentos. “É com grande entusiasmo que pelo segundo ano consecutivo confirmamos nossa participação na INDUSPAR – 2023, o evento mais aguardado do setor industrial em nossa região. É uma feira de soluções em produtos e serviços para o setor industrial, que traz uma grande visibilidade para a empresa e a perspectiva de novos negócios”, afirmam os empresários.

Anderson Luiz Rodrigues, diretor da LC Soldas, corrobora que a INDUSPAR reúne as principais marcas da indústria da região. É considerado o maior evento industrial do Sul do Brasil. “Sob o lema Inovação, Tecnologia e Soluções para a Indústria, esta edição promete ser ainda mais surpreendente e impactante, reunindo empresas, empreendedores, especialistas e entusiastas para construirmos, juntos, um futuro próspero para a indústria”, pontua.

Visibilidade

Para a LC SOLDAS não é novidade a participação em feiras e eventos ligados a inovação e novas tecnologias para a indústria. A empresa vem investindo na participação das principais feiras da Região Sul, levando as melhores soluções para o mundo da soldagem. Em julho último participou da INTERMACH/2023, em Joinville (SC), uma feira de máquinas e tecnologias com um público altamente qualificado, também no próximo mês de outubro estará em Caxias do Sul (RS), participando pelo segundo ano da MERCOPAR – 2023, uma feira com foco na conectividade, inovação e negócios, uma oportunidade de fortalecer sua mais nova filial na cidade de Caxias do Sul.

Máquinas e equipamentos das marcas mais conceituadas do mercado estarão no estande da LC.

O futuro

A LC Soldas segue focada no futuro, vem investindo cada vez mais em produtos da mais alta qualidade e tecnologia do mercado nacional e internacional e também trabalha com intensidade na qualificação de seus fornecedores, que hoje são referência internacional no ramo da soldagem. Além disso, está investindo na preparação técnica de sua equipe, buscando sempre inovação e novas tecnologias em sua linha de máquinas e consumíveis para solda, visando a otimização dos processos para os clientes.

“Entre nossos projetos futuros, nossa sede na cidade de Araucária está em fase de modernização, readequação dos espaços e aquisição de novos equipamentos para melhor atender nossos clientes e proporcionar melhor qualidade de trabalho para nossos colaboradores, também estamos focados na manutenção de nossa certificação ISO-9001. Nossa mais nova filial em Caxias do Sul (RS) já está em operação e com a equipe externa atuando na região, estamos em fase de abertura da filial de Itajaí (SC). Nosso processo de importação também está evoluindo, continuamos trabalhando na homologação e certificação de novos produtos e fornecedores”, ressalta Anderson.

Marcas conceituadas

Atuando a mais de 15 anos, com venda e locação de máquinas, equipamentos de solda e corte, além da linha de consumíveis, a LC Soldas é distribuidora das marcas Fronius, Hypertherm, IPG Photonics, Soldasa e Harris.

A LC também acaba de fechar uma parceria de grande relevância para o mercado da soldagem e agora é oficialmente distribuidora da Miller®, uma empresa que mantém sua liderança na indústria, definindo o padrão de confiabilidade, qualidade e capacidade de resposta. Esta empresa começou com inovação que respondeu às necessidades dos clientes, passando de uma operação de um homem só em 1929 para se tornar a maior fabricante mundial de produtos de soldagem a arco elétrico. A Miller®️ mantém a tradição viva, sempre priorizando as pessoas, mantendo o lema “The Power of Blue®️”, que é inspirado na cor azul dos seus equipamentos.

“São muitas novidades para os clientes. Não deixe de visitar nosso estande na Feira INDUSPAR – 2023, será uma oportunidade única para a comunidade empresarial se conectar, aprender e expandir seus horizontes”, convidam os proprietários Boni e Luis Carlos.

Serviço

A LC Soldas estará no Estande 1241 da INDUSPAR, localizado na AV – 1, RUA H, no Expotrade Pinhais, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023, das 14h às 21h. por ser um evento técnico, está proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhados de seus responsáveis. A entrada na Feira será gratuita.

Edição n. 1375