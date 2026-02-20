Araucária passou a contar, desde o dia 6 de fevereiro, com uma unidade da Le Senechal, marca inspirada na alta perfumaria internacional e reconhecida por oferecer fragrâncias inspiradas em grandes marcas e perfumes consagrados.

A proposta da Le Senechal é permitir que o cliente escolha a quantidade de mililitros que deseja levar do perfume. Na unidade de Araucária, é possível adquirir 15 ml, 30 ml, 60 ml ou 120 ml da fragrância selecionada. O formato possibilita que o consumidor experimente diferentes opções ou adquira volumes menores de perfumes inspirados em importados.

Le Senechal aposta em perfumes fracionados e inaugura loja em Araucária

Além das fragrâncias inspiradas, a loja trabalha com linha árabe, perfumes de nicho,conhecidos por serem produzidos por marcas exclusivas, e também perfumes autorais desenvolvidos pela própria Le Senechal.

A empresária Gabi Rocha conheceu a empresa em 2024 e, após iniciar conversas para representar a marca, formalizou a compra da franquia em outubro de 2025, “Escolhi Araucária para receber esse investimento pq percebi que havia essa demanda na cidade. A minha loja é a única de Araucária a vender perfumes inspirados de forma fracionada. Ou seja, o cliente escolhe comprar 15/30/60 ou 120 ml do seu perfume favorito”, conta a empresária.

O espaço também conta com uma linha voltada para perfumação de ambientes, com difusores, águas perfumadas, aromatizadores, velas, sais de banho fracionados e óleos essenciais.

A Le Senechal Araucária está localizada na Rua Archelau de Almeida Torres, 415, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 10h às 15h.