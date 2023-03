Lei Maria da Penha, roubo e cumprimento de mandado foram situações atendidas pela GMA no final de semana

Na última sexta-feira (17), por volta de 12h20, uma equipe da Guarda Municipal fazia rondas pela Av. Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, quando foi abordada por uma senhora que relatou ter sido agredida pelo seu companheiro. Os agentes foram até o endereço apontado pela vítima para conversar com o sujeito, que relatou ter apenas discutido com a esposa.

Diante da vontade da vítima em representar criminalmente contra seu companheiro, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em seguida. No mesmo dia, a GM cumpriu um mandado de prisão no Centro POP. A equipe estava de plantão no local quando um homem apareceu solicitando o acolhimento. Ao fazer a busca do nome do indivíduo no Sistema SESP/PR, foi constado um mandado de prisão em seu desfavor.

O procurado recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

Roubo

Outra ocorrência foi atendida pela GM na quarta-feira (15). Um menor de idade teria praticado um roubo junto de um comparsa, por volta das 23h40, em frente de uma pizzaria na Av. Archelau de Almeira Torres. Insinuando estar armada, a dupla conseguiu roubar um aparelho celular de uma senhora.

Os indivíduos tentaram fugir, mas algumas pessoas que estavam próximas naquele momento perceberam a ação e conseguiram segurar um dos sujeitos. Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária chegou no local e realizou a identificação do jovem de 16 anos, que confessou a autoria do roubo.

O menor foi apreendido e encaminhado ao Hospital Municipal de Araucária para receber atendimento, e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.