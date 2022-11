Leis da Atração

Iéu ansim pensando nas leis das atraçón!!! Mas non daquelas que a gente aprendendo na escola, das lei do dia a dia mesmo!!! Das coisa que acontecendo e a gente nem percebendo que acontendo por pura atraçón!!! Ansim por exemplo: Iéu e o Armazém do iskapinski!!! Non son duas coisa que se atraem?? Ieu non pode sequer passar perto do armazém que parecendo que tendo uma força que me domina e ieu tendo que entrar. Se drento estando, tem o balcon de pinga que me atraiando, ieu se achegando perto e meu cutuvelo acaba sendo atraído pelo balcon e fica ali colado!!! Ispapinski já vem trazendo um copo de Trevisan e tá ai mais uma prova que as força da natureza servem pra servir a gente!!! Outra coisa que se atrai é tapa no braço em que foi tomado injeçón!!! Parece que as pessoa adivinhon! Principalmente quando se tomando uma daquelas injecón duída daquelas Bestacil, peniscilina e até a vacina da tanto Faizer, a gente já non quer tomar nas naldega pra non ter que ficar sentando que nem os elegante e enfermeira carca no braço, aquilo dói na alma! E daí como se non bastasse, sempre aparecendo os conhecido que vem cumprimentando dando tapinha no braço!!! Iésto só podendo mesmo ser problema de atraçón que nenhum destes cientista explicon. Outra coisa que se atraindo sendo chinelo havaiana e ponta de movel!! Iéste nem aquele Ford explica, quem que nunca acertô a quina da cama, da partelera, do armário que estando no chon, com o dedinho do pé quando estando de chinelo havaiana? Mais que dor das duida que fais a gente ficar dando pulinho que nem saci!! Ieu até achando que o dedinho do pé tem relaçón com a astronomia, é acertar a quina no móvel e ver uma constelaçón de estrela!!! Até parece coisa das espirita, é ponhar o chinelo havaiana e a quina do móvel vem falando: vem dedinho do pé, vem dedinho do pé!!!! Ieu podendo ficar o dia intero falando destas coisa que non tendo explicaçón e que tendo atraçón!! Que nem olho e bunda de mulher, chifre e dupla sertaneja, leite fervendo e fogon limpinho, dor de bariga e final de papel giênico, mais aqui non sendo texto científico e sendo ansim só vai contar mais uma das lei de atraçón: Coluna do Isidório e Soriso na cara!!! Pelo menos iésta servindo pra alguma coisa que prestando!!!