Leitura e prazer em todas as idades e os Direitos do Leitor e da Leitora

A leitura apresenta um mundo mais dinâmico, pleno de possibilidades.

O leitor procura respostas em todos os momentos e situações. E sentirá fascinação pela leitura quando descobrir que ela oferece respostas às indagações secretas.

A literatura, por trazer um universo de valores diversificados, afasta o leitor de uma mentalidade fechada e atrofiada. A mente aberta aceita a relatividade dos valores, das verdades, da tradição. O importante não é a uniformização das ideias, mas a harmonização dos contrastes para que a evolução aconteça.

A literatura põe em xeque a lógica e valoriza a intuição da descoberta do novo. Não existe a perfeição a ser atingida, mas a evolução é contínua, a vida é dinamismo.

Segundo Bárbara Vasconcelos de Carvalho, “Os livros ajudam as crianças e os jovens a crescer, a encontrar caminhos e soluções para suas proposições, suas inquietações, seus problemas de ordem intelectual, psicológica, ética, moral e social.”

Eis uma diversão de ouro para os mais variados momentos e lugares.

A leitura é uma saudável prática que proporciona, ao mesmo tempo, momentos de concentração e de intimidade e momentos de relacionamento e diálogo, quando se partilha com o outro as leituras.

De acordo com Daniel Pennac, para que a leitura não se torne um peso e uma chateação, é necessário que sejam respeitados os 10 direitos do leitor. Eis a lista:

DIREITOS IMPRESCINDÍVEIS DO LEITOR

De não ler. De pular páginas. De não terminar um livro. De reler. De ler qualquer coisa. Ao bovarismo*. De ler em qualquer lugar. De ler uma frase aqui e outra ali. De ler em voz alta. De calar.

*Bovarismo: doença textualmente transmissível. Satisfação imediata e exclusiva de nossas sensações: a imaginação infla, os nervos vibram, o coração se embala, a adrenalina jorra, a identificação opera em todas as direções e o cérebro troca (momentaneamente) os balões do cotidiano pelas lanternas do romanesco.

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021