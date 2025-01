Lesões no joelho: infiltração com ácido hialurônico funciona?

O ácido hialurônico tornou-se bastante popular na dermatologia, mas não é apenas nessa área da medicina que ele faz sucesso. Na ortopedia o ácido hialurônico pode ser aplicado no joelho e em outras articulações para o tratamento da artrose. Quer saber mais sobre isso? O Dr. Luca Eiji Sohn Sato, ortopedista especialista em joelho da Clínica São Vicente, explica para você tudo sobre o tratamento com ácido hialurônico no joelho, também chamado de infiltração intra-articular com ácido hialurônico ou de viscossuplementação.

“A infiltração no joelho é um procedimento onde se aplica uma medicação dentro da articulação, que vai agir diretamente no interior do joelho e vai promover uma melhora da dor, da função articular e uma redução da inflamação. O procedimento é geralmente indicado para pacientes que tem artrose, um desgaste leve a moderado no joelho ou que tenham algum processo inflamatório, ou uma lesão degenerativa”, esclarece o ortopedista.

Foto: Divulgação. Dr. Luca Sato é ortopedista especialista em joelho.

Além do ácido hialurônico, também há a opção de tratamento à base de corticoide. São medicamentos que promovem a melhora da dor e da inflamação. O corticoide tem um efeito mais rápido, a sua durabilidade é menor. Começa a fazer efeito com dois dias, mas dura por mais ou menos 6 semanas. Já o ácido hialurônico é ao contrário. O efeito é mais tardio, mas a durabilidade pode chegar até dois meses, ou mais.

“A infiltração com ácido hialurônico é um procedimento simples, feito no consultório. Não é necessário internamento. É feito uma anestesia local e depois já é administrada a medicação. “O ácido hialurônico é uma espécie de lubrificante, então a hora que ele entra no joelho, promove uma lubrificação e melhora a função da articulação. É uma excelente opção, segura e eficaz, para o tratamento dessas artroses mais iniciais”, indica o Dr Luca Sato.

Cuidados pós aplicação

Logo após realizar o procedimento, o paciente já pode ir para casa, sem a necessidade de ficar internado. Pode caminhar e dirigir normalmente. A única recomendação é que fique pelo menos dois dias em repouso relativo, ou seja, não precisa ficar de cama, mas não é indicado fazer esforço nas pernas. Caso faça atividade física, deve suspender durante esses dias.

“Após a infiltração, pode ser que o paciente sinta um pouco de desconforto, mas é normal, já que a medicação causa uma distensão no interior do joelho. Então no primeiro momento fica uma sensação de peso, porém é algo passageiro. Na primeira semana já se resolve. Se necessário, recomenda-se o uso de bolsa de gelo ou anti-inflamatórios, mas normalmente isso não costuma ser necessário”, orienta.

O ortopedista complementa que não existe um limite fixo para o número de aplicações de ácido hialurônico no joelho. Estudos clínicos indicam que o tratamento pode ser repetido com segurança enquanto houver alívio dos sintomas, como dor e rigidez, desde que respeitado o intervalo de, em média, 6 meses entre os ciclos. “A decisão depende da resposta clínica do paciente e da progressão da doença, sendo fundamental o acompanhamento médico para avaliar os benefícios e a necessidade de outros tratamentos”, indica.

Serviço

Para agendar uma consulta com o ortopedista Luca Eiji Sohn Sato, ou demais especialistas da Clínica São Vicente, entre em contato pelo telefone (41) 3552-4000 ou WhatsApp (41) 98780-1440.

Edição n.º 1449.